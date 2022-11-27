В Италии возобновился интерес к украинскому бомбардиру Довбику
Итальянская "Салернитана" заинтересована в трансфере форварда СК "Днепр-1" Артема Довбика
Об этом сообщает TuttoSalernitana.
По информации источника, "Салернитана" заинтересована в арендном соглашении, но днепряне вряд ли согласятся на такие условия. Помешать полноценному трансферу может высокая стоимость Довбика.
Transfermarkt оценивает украинца в 6 млн. евро. Контракт Артема Довбика с "Днепром-1" рассчитан до конца 2023 года. Летом нападающий уже был близок к трансферу в "Салернитане".
В нынешнем сезоне 25-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 21 матч, забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи.
Украинец стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций.
- Напомним, в декабре 2021 года Артем Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии.
- В мае Довбик был очень близок к трансферу в итальянский "Торино".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное