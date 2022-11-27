В Италии возобновился интерес к украинскому бомбардиру Довбику

Об этом сообщает TuttoSalernitana.

По информации источника, "Салернитана" заинтересована в арендном соглашении, но днепряне вряд ли согласятся на такие условия. Помешать полноценному трансферу может высокая стоимость Довбика.

Transfermarkt оценивает украинца в 6 млн. евро. Контракт Артема Довбика с "Днепром-1" рассчитан до конца 2023 года. Летом нападающий уже был близок к трансферу в "Салернитане".

В нынешнем сезоне 25-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 21 матч, забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи.

Украинец стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций.

Напомним, в декабре 2021 года Артем Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

В мае Довбик был очень близок к трансферу в итальянский "Торино".

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