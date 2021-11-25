В Италии возле стадиона "Наполи" установили памятник легендарному Марадоне, он умер ровно год назад
У стадиона итальянского "Наполи" установлен памятник легендарному нападающему Диего Марадоне
Об этом сообщает издание TgrRai в Twitter.
Памятник Диего Марадоне установили в годовщину смерти знаменитого футболиста. Он скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
Фанаты неаполитанского клуба пришли на стадион, чтобы почтить память Марадоны и сфотографироваться у памятника.
Читайте также: "Рука Бога", работа в Беларуси и наркотики: какой была жизнь великого футболиста МарадоныНа стадионе, переименованном в честь Марадоны, домашние матчи чемпионата Италии проводит футбольный клуб "Наполи", за который когда-то выступал Диего Марадона. Именно с аргентинским нападающим они дважды в своей истории выигрывали Скудетто.
- 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона .
- На церемонию прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной в Буэнос-Айресе пришел 1 млн человек .
- 4 декабря 2020 года стадион "Сан-Паоло" в Неаполе был переименован в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
- Напомним, 29 ноября 2020 года аргентинская прокуратура предъявила личному врачу Диего Марадоны обвинение в непреднамеренном убийстве легендарного футболиста.
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