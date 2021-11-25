В Италии возле стадиона "Наполи" установили памятник легендарному Марадоне, он умер ровно год назад

Об этом сообщает издание TgrRai в Twitter.



Памятник Диего Марадоне установили в годовщину смерти знаменитого футболиста. Он скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.



Фанаты неаполитанского клуба пришли на стадион, чтобы почтить память Марадоны и сфотографироваться у памятника.

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#25ноябрь 2020, la morte di #Maradona . В tanti lo ricordano con fiori и piedi della statua del pibe d'or allo stadio napoletano di Fuorigrotta intitolato al campione argentino. @TgrRaiCampania #DiegoArmandoMaradona #IoSeguoTgr pic.twitter.com — Tgr Rai (@TgrRai) November 25, 2021

На стадионе, переименованном в честь Марадоны, домашние матчи чемпионата Италии проводит футбольный клуб "Наполи", за который когда-то выступал Диего Марадона. Именно с аргентинским нападающим они дважды в своей истории выигрывали Скудетто.

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