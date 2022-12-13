В Италии во время бытового конфликта погибла подруга главы правительства страны Мелони

Джорджа Мэлони (слева) и Николетта Голисано Об этом пишет BBC.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери назвал стрельбу "серьезным эпизодом насилия", в связи с которым городское правительство проведет экстренное совещание.

Подозреваемый, которому 57 лет, находится под стражей. По сообщениям, у него были разногласия с некоторыми членами правления совета многоквартирного дома, которые на тот момент собрались в кафе, где и произошла трагедия.

Как сообщает газета La Repubblica, по словам очевидцев, стрелявший вошел в кафе, крикнул "Я вас всех убью!" и открыл стрельбу. Посетителям удалось обезоружить и свернуть нападающего, а затем назрела полиция.

Три человека погибли. Еще четыре человека получили ранения, один находится в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Джорджа Мэлони сообщила, что одна из убитых женщин – это ее подруга Николетта Голисано. Другие погибшие – Элизабетта Силенци и Сабина Сперандио.

В посте в Фейсбук Мэлони выразила соболезнование семье Голисано и написала, что навсегда запомнит свою подругу "красивой и счастливой".

Итальянский премьер также сообщила, что тир, из которого подозреваемый, вероятно, украл пистолет, закрыт и находится под следствием.

Полиция пока не комментирует мотивы подозреваемого. Пока предполагается, что он не связан с политикой – подозреваемый уже некоторое время конфликтовал с советом жителей.

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