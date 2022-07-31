В Италии убийство в центре африканского мигранта вызвало дебаты в обществе

Об этом пишет BBC.

В пятницу на видео было снято нападение итальянца на нигерийского уличного торговца в центре города Чивитанова-Марке.

На записи, сделанной зрителями без каких-либо попыток вмешаться, видно, как жертву держит на земле белый человек.

32-летний итальянец был задержан по подозрению в убийстве и ограблении.

Видео нападения, которое быстро распространилось на итальянских новостных веб-сайтах и ​​в социальных сетях, шокировало общество, многие подчеркнули "безразличие" свидетелей.

Обстоятельства инцидента неизвестны.

Имя жертвы – Алика Огорчукву, женатый отец двоих детей. Его жена, которую звали Чарити Ориачи, не могла сдержать слез, когда рассказала СМИ, как ей показали тело ее мужа, лежащего на земле.

В субботу сотни людей из местного нигерийского общества вышли на улицы Чивитанова-Марке в регионе Марке, чтобы требовать справедливости.

Нападение также осудили итальянские политики.

Энрико Летта, лидер левой Демократической партии, сказал, что произошедшее "ужасает".

"Неслыханная ярость. Повсеместное безразличие. Не может быть оправдание", - написал он в твиттере.

Лидер правых Маттео Сальвини также выразил возмущение из-за смерти, заявив, что "безопасность не имеет цвета" и "нужно вернуться в право".

Добавим, что в Италии на 25 сентября назначены досрочные парламентские выборы. Марио Драги занимал должность премьер-министра 18 месяцев, и ушел в разгар крупнейшего за последнее десятилетие политического кризиса

Напомним, в Италии скандал из-за возможной причастности России к распаду правительственной коалиции

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