В Италии у еще двух друзей Путина арестовали яхты, ориентировочной стоимостью 140 млн евро

Об этом написала La Repubblica, передает Еспресо.TV.

Суперяхту бизнесмена под санкциями, владельца "Северстали" Алексея Мордашова "Lady M" арестовали в городе Империя возле Сан-Ремо.

Роскошная яхта личного друга Путина и владельца Volga Group Геннадия Тимченко Lena стояла в самом городе Сан-Ремо.

Издание оценивает стоимость двух яхт в 140 миллионов евро.

Напомним, ранее в Гамбурге арестовали яхту одного из самых богатых людей РФ Алишера Усманова.

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