В Италии у еще двух друзей Путина арестовали яхты, ориентировочной стоимостью 140 млн евро
Речь идет о дорогих игрушках российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко
Об этом написала La Repubblica, передает Еспресо.TV.
Суперяхту бизнесмена под санкциями, владельца "Северстали" Алексея Мордашова "Lady M" арестовали в городе Империя возле Сан-Ремо.
Роскошная яхта личного друга Путина и владельца Volga Group Геннадия Тимченко Lena стояла в самом городе Сан-Ремо.
Издание оценивает стоимость двух яхт в 140 миллионов евро.
Напомним, ранее в Гамбурге арестовали яхту одного из самых богатых людей РФ Алишера Усманова.
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