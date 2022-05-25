В Италии трое парней принесли в полицию чемпионскую медаль тренера "Милана" Пиоли, которую тот потерял на стадионе

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

После матча последнего тура Серии А против "Сассуоло" футболистов и тренерский штаб "Милана" наградили медалями и чемпионским кубком Серии А.

Но главного тренера "россонери" Стефано Пиоли, получившего первый трофей в своей карьере, ждала неприятность. Его медаль на стадионе украли или он ее потерял.

К счастью, через несколько дней чемпионская медаль тренера нашлась. Ее принесли в полицию 3 парня в возрасте от 20 до 25 лет. По словам молодых людей, они нашли ее на газоне стадиона – недалеко от входа в раздевалки.

Правоохранители приступили к проверке фактов. До того, как награду принесли к полицейским, в instagram опубликовали видео с медалью, которое подписали "спасибо, Пиоли".

В скором времени итальянский тренер получит свою медаль.

"Милан" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет

"Милан" выиграл чемпионат Италии впервые с сезона-2010/2011. "Россонери" отобрали титул у своего самого принципиального соперника - "Интера". До двух миланских клубов серию А девять раз подряд выигрывал "Ювентус".

В целом "Милан" победил в чемпионате Италии 19-й раз и догнал по количеству "скудетто" "Интер". Рекордсменом является "Юве", у которого 36 титулов.

21 мая стало известно, что "Аталанта", за которую играет украинец Руслан Малиновский, финишировала в чемпионате Италии восьмой и не будет участвовать в еврокубках в сезоне 2022/23.

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