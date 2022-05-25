В Италии трое парней принесли в полицию чемпионскую медаль тренера "Милана" Пиоли, которую тот потерял на стадионе
Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли вскоре получит свою чемпионскую медаль, потерянную на стадионе
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
После матча последнего тура Серии А против "Сассуоло" футболистов и тренерский штаб "Милана" наградили медалями и чемпионским кубком Серии А.
Но главного тренера "россонери" Стефано Пиоли, получившего первый трофей в своей карьере, ждала неприятность. Его медаль на стадионе украли или он ее потерял.
К счастью, через несколько дней чемпионская медаль тренера нашлась. Ее принесли в полицию 3 парня в возрасте от 20 до 25 лет. По словам молодых людей, они нашли ее на газоне стадиона – недалеко от входа в раздевалки.
Правоохранители приступили к проверке фактов. До того, как награду принесли к полицейским, в instagram опубликовали видео с медалью, которое подписали "спасибо, Пиоли".
В скором времени итальянский тренер получит свою медаль.
"Милан" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет
"Милан" выиграл чемпионат Италии впервые с сезона-2010/2011. "Россонери" отобрали титул у своего самого принципиального соперника - "Интера". До двух миланских клубов серию А девять раз подряд выигрывал "Ювентус".
В целом "Милан" победил в чемпионате Италии 19-й раз и догнал по количеству "скудетто" "Интер". Рекордсменом является "Юве", у которого 36 титулов.
- 21 мая стало известно, что "Аталанта", за которую играет украинец Руслан Малиновский, финишировала в чемпионате Италии восьмой и не будет участвовать в еврокубках в сезоне 2022/23.
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