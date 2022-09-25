В Италии стартовало голосование на досрочных выборах

Об этом сообщает Reuters.

Проголосовать итальянцы смогут до 23:00, после чего участки закроются и начнется подсчет голосов.

По предварительным прогнозам, в результате этих выборов страну может возглавить самое правое правительство со времен Второй мировой войны. Также говорится, что должность премьер-министра впервые займет женщина.

По данным опросов, победу на выборах может одержать правый альянс во главе с партией "Братья Италии" Джорджии Мэлони.

Однако возможны варианты, поскольку в последние дни возросла поддержка партии "Движение пяти звезд". Это может поставить под угрозу шансы правого альянса получить большинство в Сенате или в верхней палате и усложнить процесс формирования правительства.

Но даже в случае однозначного результата следующее правительство приступит к исполнению обязанностей не раньше конца октября, а новый парламент будет собираться только 13 октября.

Напомним, 14 июля премьер Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку, но президент отклонил просьбу премьера.

21 июля президент Италии "принял во внимание" просьбу об отставке премьер-министра Драги.

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