В Италии создали общенациональный реестр памятников фашизма и режима Муссолини
В Италии создали ресурс, задокументировавший более 1400 памятников, уличных знаков и мемориальных досок, связанных с фашизмом и режимом Бенито Муссолини
Об этом пишет агентство Reuters.
В то время как Германия систематически очищала все следы нацистского режима Адольфа Гитлера после Второй мировой войны, итальянцы применяли гораздо менее строгий подход к устранению следов Муссолини.
Веб-сайт под названием "Места фашизма" (www.luoghifascismo.it) открыл во вторник миланский институт исторических исследований Istituto Nazionale Parri после четырех лет исследовательской работы.
На сайте перечислены известные достопримечательности, такие как обелиск в Риме, а также малоизвестные мемориалы по всей стране.
"Это частичная перепись… Мы очень хорошо знаем, что она не завершена, работы над ней еще продолжаются", - сказал агентству Игорь Пиццируссо, исследователь общественной истории.
Сайт будет расширяться с помощью информации от общественности, которую будут проверять эксперты. После открытия сайта уже поступил с десяток предложений.
Италия имеет сложные отношения со своим фашистским прошлым, которое сейчас находится под пристальным вниманием, поскольку премьером стала Джорджия Мэлони, которая в подростковом возрасте восхищалась Муссолини.
Победившая на выборах 25 сентября Мелони настаивает на том, что она и ее партия "Братья Италии" являются консерваторами, а фашизм остался в истории.
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