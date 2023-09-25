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В Италии скончался главарь сицилийского мафиозного клана "Коза ностра"

25 сентября, 2023 понедельник
11:48
Мир

Ночью воскресенья, 24 сентября, после продолжительной онкологической болезни скончался 61-летний "последний крестный отец" и глава сицилийского мафиозного клана "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что мэр центрального итальянского города Л'Аквила подтвердил смерть Денаро в больнице "после обострения его болезни".

По словам мэра, его смерть "ставит точку в истории о насилии и крови".

В январе 61-летний Денаро, скрывавшийся с 1993 года, был задержан в частной клинике в Палермо, где периодически проходил лечение от опухоли под вымышленным именем Андреа Бонафеде.

В августе его перевели из тюрьмы строгого режима в Аквиле и поместили в городскую больницу Сан-Сальваторе, поскольку состояние его здоровья ухудшилось и было "несовместимо" со строгим тюремным режимом, в котором он содержался.

По сообщению газеты Corriere della Sera, его уже готовят к погребению в семейной усыпальнице рядом с отцом, доном Чиччо, также являвшимся главой местного клана.

Кто такой Маттео Мессина Денаро

Денаро родился в Кастельветрано, Сицилия, в 1962 году. Он преуспевал в семейном бизнесе, построив нелегальную многомиллиардную империю в сферах переработки отходов, ветроэнергетики и розничной торговли.

В 2002 году его заочно приговорили к пожизненному заключению за то, что он лично убил или заказал убийство десятков человек.

Поиски Денаро усугублялись почти полным отсутствием свежих фотографий. Имея лишь несколько фотографий, сделанных в конце 1980-х - начале 90-х годов, итальянские власти реконструировали его внешность в цифровом виде, используя новейшие компьютерные технологии и информацию, предоставленную мафиозными перебежчиками.

За эти годы десятки человек были арестованы вместо него по делам об ложном лице. В 2019 году военная полиция карабинеров провела рейд в сицилийской больнице, чтобы арестовать мужчину из Кастельветрано, лечившегося в неврологическом отделении.

В течение 30 лет каждый раз, когда следователи, казалось, приближались к своей цели, Денаро исчезал лишь для того, чтобы снова явиться кое-где.

Полиция говорит, что большую часть 2022 года он провел, скрываясь в Кампобелло-ди-Мадзара, городке с населением около 11 тысяч человек, расположенном недалеко от дома его матери на западе Сицилии. Он общался с другими мафиози с помощью небольших кусочков бумаги, иногда написанных кодом, распространявшихся через мессенджеры, некоторые из которых были перехвачены полицией.

После ареста Денаро был переведен в тюрьму строгого режима в центральноитальянском городе Аквила, где он продолжил лечение от рака.

Криминал
Италия
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