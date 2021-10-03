В Италии самолет врезался в двухэтажное здание, погибли 8 человек

Об этом сообщает Reuters.

Самолет Pilatus PC-12 с регистрационным номером YR-PDV вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся к острову Сардиния. Авария произошла недалеко от пригородной станции метро "Сан-Донато".

Самолет врезался в двухэтажное здание, которое было пустым, поскольку в нем проводился ремонт. Жертвами стали шестеро пассажиров самолета, в том числе ребенок, и двое членов экипажа.

30 сентября самолет, потерпевший авиакатастрофу, прилетел в Милан из румынского Бухареста.