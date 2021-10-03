В Италии самолет врезался в двухэтажное здание, погибли 8 человек
В результате падения частного самолета на здание на окраине Милана погибли восемь человек
Об этом сообщает Reuters.
Самолет Pilatus PC-12 с регистрационным номером YR-PDV вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся к острову Сардиния. Авария произошла недалеко от пригородной станции метро "Сан-Донато".
Самолет врезался в двухэтажное здание, которое было пустым, поскольку в нем проводился ремонт. Жертвами стали шестеро пассажиров самолета, в том числе ребенок, и двое членов экипажа.
30 сентября самолет, потерпевший авиакатастрофу, прилетел в Милан из румынского Бухареста.
- Напомним, 20 сентября в жилом районе американского города Лейк-Уорт в штате Техас разбился военный самолет.
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