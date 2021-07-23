В Италии с 6 августа на массовые мероприятия будут пускать только полностью COVID-вакцинированных
В Италии с 6 августа на массовые мероприятия будут пускать только тех, кто полностью вакцинирован от коронавируса
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
Итальянское правительство согласовало изменения принципа работы так называемого "зеленого пропуска", в котором отмечается, вакцинирован ли тот или иной человек.
С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны.
На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" не нужно.
Ночные клубы в Италии пока останутся закрытыми. "Зеленый пропуск" не потребуется в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах.
Как сообщают местные СМИ, такая мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск" требовали только для путешествия за границу, а также посещение крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.
"Зеленый пробел" - это документ, подтверждающий, что его владелец вакцинирован, сдал отрицательный тест на коронавирус или оправился от заболевания. В Италии его используют с июня. Согласно информации издания The Financial Times, в Италии обе дозы получили 45,9% населения.
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