В Италии с 6 августа на массовые мероприятия будут пускать только полностью COVID-вакцинированных

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".



Итальянское правительство согласовало изменения принципа работы так называемого "зеленого пропуска", в котором отмечается, вакцинирован ли тот или иной человек.



С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны.



На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" не нужно.



Ночные клубы в Италии пока останутся закрытыми. "Зеленый пропуск" не потребуется в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах.



Как сообщают местные СМИ, такая мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск" требовали только для путешествия за границу, а также посещение крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.



"Зеленый пробел" - это документ, подтверждающий, что его владелец вакцинирован, сдал отрицательный тест на коронавирус или оправился от заболевания. В Италии его используют с июня. Согласно информации издания The Financial Times, в Италии обе дозы получили 45,9% населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb