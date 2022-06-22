Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на Il Sore 24 Ore .

Стало известно, что еще с 23 февраля Финансовая гвардия Италии начала расследование в отношении физических и юридических лиц, внесенных в санкционные списки Евросоюза.

В целом итальянские правоохранители проверили более 1100 человек, подозреваемых в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины.

По состоянию на 31 мая Италия заморозила собственность 14 российских предпринимателей, включая недвижимость, транспортные средства, яхты, самолеты, землю и доли в компаниях. Общая стоимость замороженного имущества – свыше €1,7 млрд.