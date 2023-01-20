Об этом сообщает ANSA.

В частности, прокуратура изучает записи из тосканского курортного городка Форте-дей-Марми. В нем российский олигарх Дмитрий Мазепин, отец бывшего гонщика "Формулы-1" Никиты, недавно подал заявку на аренду виллы на берегу моря.

Также стражи порядка пытаются найти его суперяхту, которая исчезла и из порта Савона на Лигурийской Ривьере, где она должна быть на причале, так и в Сардинии, где она зарегистрирована.

Состояние Мазепина оценивают более чем в 800 миллионов долларов. Яхта – лишь маленькая часть его бизнес-империи. Считается, что его перевезли за пределы Италии, возможно, в Тунис. Итальянская полиция считает, что Мазепин, вероятно, вернулся в Россию.

Мазепин Дмитрий Аркадьевич – белорусско-российский бизнесмен-олигарх. Он является мажоритарным акционером и главой "Уралхима". После вторжения России в Украину в марте 2022 Дмитрий Мазепин попал под санкции Европейского Союза и Великой Британии. После этого он продал контрольный пакет акций компании. На сегодняшний день на него также наложили санкции Канада, Швейцария, Австралия, Украина и Новая Зеландия.

Об исчезновении яхты россиянина сообщили в начале декабря 2022 года. Арестованную 22-метровую яхту Aldabra российского миллиардера Дмитрия Мазепина в последний раз видели на итальянском острове Сардиния летом. Ее стоимость оценивается от 700 тыс. до 1 миллиона евро. Яхта исчезла за несколько часов до того, как была официально подтверждена ее как собственность Мазепина.

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