В Италии разрешили использовать вакцину Moderna для детей от 12 лет

Об этом сообщает Reuters .

Итальянское агентство по лекарственным средствам сообщило, что одобрило вакцину Spikevax для подростков от 12 до 17 лет, полностью согласившись с рекомендацией Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) от 23 июля.

"Имеющиеся данные демонстрируют эффективность и безопасность вакцины также для субъектов этой возрастной группы", - говорится в заявлении AIFA.

Некоторые европейские страны отмечают, что вакцинация детей важна для достижения стадного иммунитета, поскольку "дельта"-штамм продолжает распространяться.