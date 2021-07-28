В Италии разрешили использовать вакцину Moderna для детей от 12 лет
Итальянское агентство по лекарственным средствам AIFA одобрило использование COVID-вакцины компании Moderna для детей в возрасте от 12 до 17 лет
Об этом сообщает Reuters .
Итальянское агентство по лекарственным средствам сообщило, что одобрило вакцину Spikevax для подростков от 12 до 17 лет, полностью согласившись с рекомендацией Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) от 23 июля.
"Имеющиеся данные демонстрируют эффективность и безопасность вакцины также для субъектов этой возрастной группы", - говорится в заявлении AIFA.
Некоторые европейские страны отмечают, что вакцинация детей важна для достижения стадного иммунитета, поскольку "дельта"-штамм продолжает распространяться.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.94
- Актуальное
- Важное