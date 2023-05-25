В Италии разоблачили сеть черных археологов: изъяли 3 500 артефактов

Об этом сообщает Reuters.

Арестованным предъявили обвинения, в том числе в преступном сговоре, незаконных раскопках, воровстве, торговле краденым и незаконном экспорте товаров, сообщили в заявлении подразделения карабинеров по охране культурного наследия в среду, 24 мая.

Еще пятеро подозреваемых избежали ареста, но их обязали явиться в полицию.

Карабинеры обнаружили сотни золотых, серебряных и бронзовых монет древнегреческих и римских времен, а также ювелирные изделия, тарелки, чашки, кувшины и миниатюры, датируемые IV веком до нашей эры и III веком нашей эры.

Предметы, полученные из незаконных раскопок в южных регионах Апулии, Кампании и Базиликаты и которые должны были быть нелегально вывезены за границу, имеют "неоценимую историческую и художественную ценность и огромную коммерческую стоимость", заявили в полиции.

Италия уже давно испытывает проблемы с разграблением и контрабандой своего художественного и археологического наследия, но в последние годы власти достигли больших успехов в розыске преступников и возвращении украденных вещей.