В Италии рассматривают вариант введения обязательной COVID- вакцинации
Правительство Италии может ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на La Repubblica .
Решение правительство примет в сентябре согласно выводам о кампании прививок в стране.
В случае введения обязательной иммунизации, прививаться надо будет всем людям от 12 лет.
В правительстве планируют прививать 50% из 14 млн невакцинированных итальянцев.
Инициатива имеет целью популяризировать использование "зеленых пропусков", распространив их действие на государственные должности, общественный транспорт, частные предприятия.
.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.95
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.67
- Актуальное
- Важное