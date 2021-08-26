В Италии рассматривают вариант введения обязательной COVID- вакцинации

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на La Repubblica .

Решение правительство примет в сентябре согласно выводам о кампании прививок в стране.

В случае введения обязательной иммунизации, прививаться надо будет всем людям от 12 лет.

В правительстве планируют прививать 50% из 14 млн невакцинированных итальянцев.

Инициатива имеет целью популяризировать использование "зеленых пропусков", распространив их действие на государственные должности, общественный транспорт, частные предприятия.

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