Об этом сообщает Reuters.

В связи с началом извержения служба гражданской защиты повысила уровень предупреждения к оранжевому, что предполагает более тщательный мониторинг ситуации.

Местных жителей призывают следить за новостями и рекомендациями органов гражданской защиты, избегать пребывания на улице и у окон, на случай, если их выбьет взрывной волной извержения.

3 августа извержение вулкана началось недалеко от исландской столицы Рейкьявика. Эйнар Херлейфссон, специалист по природным опасностям из Метеорологического бюро Исландии, подтвердил, что произошло извержение вулкана из 100-метровой трещины Мерардалир у Фагранесфьяля.

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