В Италии проснулся вулкан: в море извергается лава, - Reuters
На итальянском острове Стромболе, к северу от Сицилии, проснулся вулкан. В море извергается лава и пепел.
Об этом сообщает Reuters.
В связи с началом извержения служба гражданской защиты повысила уровень предупреждения к оранжевому, что предполагает более тщательный мониторинг ситуации.
Местных жителей призывают следить за новостями и рекомендациями органов гражданской защиты, избегать пребывания на улице и у окон, на случай, если их выбьет взрывной волной извержения.
- 3 августа извержение вулкана началось недалеко от исландской столицы Рейкьявика. Эйнар Херлейфссон, специалист по природным опасностям из Метеорологического бюро Исландии, подтвердил, что произошло извержение вулкана из 100-метровой трещины Мерардалир у Фагранесфьяля.
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