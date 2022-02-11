В Италии произошло извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна
Об этом пишет Volcano Discovery.
Вечером 10 февраля столб вулканического пепла стал высотой 10 тыс. м. Затем он начал укорачиваться до средних значений и продолжил рассеиваться до высоты 8 тыс. м.
EuroWeeklyNews пишет, что вулканические толчки произошли с глубины около 3 тыс. м над уровнем моря. Прогнозируется, что вулканический шлейф будет двигаться в юго-западном направлении.
Несмотря на извержение Этны аэропорт в Катании работает в обычном режиме.
Этна - это активный стратовулкан на восточном побережье Сицилии, в Катании. Он является одним из самых активных в мире. С 1980 года северо-восточный кратер Этны высотой 3324 м считали самым высоким сицилийским вулканом. До того как его края постепенно размывались, кратер фактически достиг максимальной высоты 3350 м в 1981 году.
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