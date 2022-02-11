В Италии произошло извержение вулкана Этна

Об этом пишет Volcano Discovery.



Вечером 10 февраля столб вулканического пепла стал высотой 10 тыс. м. Затем он начал укорачиваться до средних значений и продолжил рассеиваться до высоты 8 тыс. м.



EuroWeeklyNews пишет, что вулканические толчки произошли с глубины около 3 тыс. м над уровнем моря. Прогнозируется, что вулканический шлейф будет двигаться в юго-западном направлении.



Несмотря на извержение Этны аэропорт в Катании работает в обычном режиме.



Этна - это активный стратовулкан на восточном побережье Сицилии, в Катании. Он является одним из самых активных в мире. С 1980 года северо-восточный кратер Этны высотой 3324 м считали самым высоким сицилийским вулканом. До того как его края постепенно размывались, кратер фактически достиг максимальной высоты 3350 м в 1981 году.

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