В Италии признали трансфер Роналду в "Ювентус" ошибкой

Об этом сообщает Football Italia .

По его словам, "Ювентус" ошибся, когда решил пригласить в 2018 году Криштиану Роналду из испанского "Реала", однако для популяризации чемпионата Италии этот трансферы оказался благоприятным.

"Не думаю, что заключение контракта с Криштиану было верным шагом для туринского клуба. Не у моей философии. Этот трансфер был хорош для итальянского футбола, но, что касается" Ювентуса ", я так не считаю", - сказал Гравина.

Роналду играл за туринцев с 2018 по 2021 год. В составе "Ювентуса" 36-летний нападающий стал двукратным чемпионом Италии и выиграл национальный кубок.

В августе 2021 португалец вернулся в английский "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 по 2009 год.