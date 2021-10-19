В Италии признали трансфер Роналду в "Ювентус" ошибкой
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина назвал переход португальца Криштиану Роналду в "Ювентус" из "Реала" ошибкой туринцев
Об этом сообщает Football Italia .
По его словам, "Ювентус" ошибся, когда решил пригласить в 2018 году Криштиану Роналду из испанского "Реала", однако для популяризации чемпионата Италии этот трансферы оказался благоприятным.
"Не думаю, что заключение контракта с Криштиану было верным шагом для туринского клуба. Не у моей философии. Этот трансфер был хорош для итальянского футбола, но, что касается" Ювентуса ", я так не считаю", - сказал Гравина.
Роналду играл за туринцев с 2018 по 2021 год. В составе "Ювентуса" 36-летний нападающий стал двукратным чемпионом Италии и выиграл национальный кубок.
В августе 2021 португалец вернулся в английский "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 по 2009 год.
- 8 октября стало известно, что Криштиану Роналду признан лучшим футболистом сентября в чемпионате Англии.
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