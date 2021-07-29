В Италии объявили четвертую волну пандемии COVID-19
После 15 недель снижения ежедневное число жертв COVID-19 возвращается к росту, в Италии объявили четвертую волну пандемии
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на итальянские СМИ.
В течение последних суток в Италии зафиксировали 19 жертв пандемии, тогда как за прошедшие сутки их было 15.
В течение последних 7 дней количество умерших вследствие пандемии в Италии увеличилось на 46%. Всего с начала пандемии в Италии от COVID-19 уже умерли 128 029 человек.
Согласно данным Министерства здравоохранения Италии, на протяжении последних 24 часов в стране выявлен 6 171 положительный результат тестов на COVID-19. Вчера таких было 5 696.
В целом по стране уже зафиксировано 4 336 906 подтвержденных случаев коронавируса.
- Напомним, что Италия полностью вакцинировала от COVID-19 более половины населения старше 12 лет.
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