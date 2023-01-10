В Италии объяснили, почему медлят с предоставлением Украине систем ПВО
Италия намерена передать Украине системы ПВО, однако для этого должен быть решен ряд технических вопросов
Об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, передает Reuters.
Так, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский попросил у Италии системы ПВО SAMP-T. 14 декабря Франция и Италия одобрили поставку этих систем.
"Нет тормозов... но нужно время, потому что есть технические проблемы, чтобы инструменты работали, военное командование работает над этим", - сказал Таяни, объясняя промедление с передачей вооружения.
- Ранее издание La Repubblica со ссылкой на источники в дипломатических кругах писало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьера Италии Франческо Тало 5 января обсудил вопросы поставки Украине нового пакета помощи от Италии. По данным источников, Салливан призвал Тало ускорить передачу систем ПВО .
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