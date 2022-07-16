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В Италии обнаружили груз с деталями для дронов: подозревают, что он должен был уйти в Россию

16 июля, 2022 суббота
00:42
Мир

Финансовая полиция и таможенная служба Италии в четверг заблокировала в порту Джоя-Тауро отправлявшийся из Канады контейнерный груз с деталями для американских беспилотников

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что официальной страной назначения груза был задекларирован Катар, но у итальянских стражей порядка возникло подозрение, что комплектующие для беспилотников двойного назначения могут попасть в Россию.

Груз задержан по решению прокурора муниципалитета Пальми, в который входит Джоя-Тауро. В ближайшие дни планируется открыть контейнеры и осуществить проверку груза.

Как отмечает ANSA, расследование строго конфиденциально, но, судя по тому, что стало известно, теперь внимание следователей будет сосредоточено на документации, сопровождающей контейнеры, для установления настоящего пункта назначения.

После этого правоохранители будут проверять, соответствуют ли комплектующие сопроводительной документации и не могут ли они быть переоборудованы для военного использования – для этого и будут открывать контейнеры.

  • Напомним, советник по нацбезопасности США Джейк Салливан ранее сообщил , что США располагают информацией о том, что Россия может получить от Ирана сотни беспилотников для использования в войне против Украины.
  • Но министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан возразил , что Тегеран собирается продать Москве сотни беспилотников для войны в Украине.

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Криминал
Россия
Италия
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