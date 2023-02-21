В Италии назвали передачу Украине своих истребителей "практически невозможной"
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Киев вряд ли получит итальянские истребители. В то же время, страна готова помочь в послевоенном восстановлении Украины
Об этом пишет CNN .
"Мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей", – сказал Таяни.
Он напомнил, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони сейчас посещает Киев . Таяни подчеркнул, что глава итальянского правительства заверит президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Украины.
"Через несколько недель в сотрудничестве с французами мы также отправим в Украину зенитный ракетный комплекс Samp-T", – отметил Таяни.
По его словам, Италия тоже хочет поддержать Украину после войны.
"Мы входим в число стран, наиболее конфисковавших средства у российских олигархов, мы говорим о более чем 2 миллиардах, деньгах, которые могут быть использованы для восстановления страны", - резюмировал дипломат.
- Ранее Италия приняла шестой пакет военной помощи Украине.
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