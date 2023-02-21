Об этом пишет CNN .

"Мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей", – сказал Таяни.

Он напомнил, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони сейчас посещает Киев . Таяни подчеркнул, что глава итальянского правительства заверит президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Украины.

"Через несколько недель в сотрудничестве с французами мы также отправим в Украину зенитный ракетный комплекс Samp-T", – отметил Таяни.

По его словам, Италия тоже хочет поддержать Украину после войны.

"Мы входим в число стран, наиболее конфисковавших средства у российских олигархов, мы говорим о более чем 2 миллиардах, деньгах, которые могут быть использованы для восстановления страны", - резюмировал дипломат.