В Италии нашли оружие и шлемы времен морской битвы при Алалии VI века до нашей эры

Об этом сообщает ANSA.

"Были найдены стены и остатки самого архаического храма, датированного VI веком до нашей эры, с цветной керамикой и складом оружия, в том числе с двумя шлемами, один из которых этрусский и, вероятно, отобран у их врагов в битве при Алалии, на Корсике", - говорится в сообщении.

В издании отмечают, что это было первое крупное морское сражение, где греки одержали победу над этрусками и их карфагенскими союзниками.

Генеральный директор итальянских музеев Массимо Осанна заявил, что эта находка "проливает новый свет на историю мощной греческой колонии".



В Министерстве культуры Италии также отметили, что раскопки показали, как важно дальше инвестировать в подобные исследования.