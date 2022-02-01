В Италии нашли оружие и шлемы времен морской битвы при Алалии VI века до нашей эры
Итальянские археологи во время раскопок в Велии, что к югу от города Неаполя, нашли остатки храма, а также оружие и шлемы времен морской битвы при Алалии - VI века до нашей эры
Об этом сообщает ANSA.
"Были найдены стены и остатки самого архаического храма, датированного VI веком до нашей эры, с цветной керамикой и складом оружия, в том числе с двумя шлемами, один из которых этрусский и, вероятно, отобран у их врагов в битве при Алалии, на Корсике", - говорится в сообщении.
В издании отмечают, что это было первое крупное морское сражение, где греки одержали победу над этрусками и их карфагенскими союзниками.
Генеральный директор итальянских музеев Массимо Осанна заявил, что эта находка "проливает новый свет на историю мощной греческой колонии".
В Министерстве культуры Италии также отметили, что раскопки показали, как важно дальше инвестировать в подобные исследования.
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