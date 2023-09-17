В Италии нашли новую картину Рафаэля
Эксперты во время международной конференции в городе Пергола сообщили, что была найдена новая картина Рафаэля Санти, датированная 1504 годом
Об этом пишет итальянское агентство ANSA.
На картине изображена Кьяра Фанчелли, жена Пьетро Перуджино – итальянского художника эпохи Возрождения. Картина написана на деревянной панели размером 46 см на 34 см.
Картина была найдена в частной коллекции. Группа ученых, исследовавшая произведение искусства, приписала ее кисти Рафаэля. На следующей неделе это исследование будет опубликовано в журнале Arts and Sciences.
Фото: ANSA
- В Нидерландах сообщили о обнаружении картины Винсента Ван Гога, похищенной из нидерландского музея в 2020 году во время карантина из-за пандемии COVID-19.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.39
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное