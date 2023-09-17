В Италии нашли новую картину Рафаэля

Об этом пишет итальянское агентство ANSA.

На картине изображена Кьяра Фанчелли, жена Пьетро Перуджино – итальянского художника эпохи Возрождения. Картина написана на деревянной панели размером 46 см на 34 см.

Картина была найдена в частной коллекции. Группа ученых, исследовавшая произведение искусства, приписала ее кисти Рафаэля. На следующей неделе это исследование будет опубликовано в журнале Arts and Sciences.

Фото: ANSA