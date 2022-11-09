В Италии нашли бронзовые статуи, которым более 2000 лет

Об этом сообщает AP.

Археологи в Италии обнаружили около двух десятков бронзовых статуй в древнем тосканском термальном источнике. Власти страны заявили, что находка "перепишет историю" о переходе от этрусской цивилизации к Римской империи.

"Открытие, сделанное в священных купальнях археологических раскопок Сан-Кашано-деи-Баньи близ Сиены, является одним из самых выдающихся в Средиземноморье", - сказал Массимо Осанна, чиновник министерства культуры Италии.

Статуэтки почти полностью сохранили свой аутентичный вид, объясняется это влиянием грязей термальных источников. В министерстве сообщают, что на находках можно рассмотреть деликатные черты лица, гофрированные туники. Рядом с фигурами было около 5000 монет из золота, серебра и бронзы.

Период создания статуэток был отмечен войнами и конфликтами на территории современной Тосканы, Умбрии и Лацио. И все же бронзовые изваяния свидетельствуют о том, что этрусские и римские семьи вместе молились божествам в святилище термальных источников. Статуи, включая изображения Аполлона и Игеи, древнегреческого бога и богини здоровья, имеют этрусские и латинские надписи.

"Пока за пределами святилища шли социальные и гражданские войны... внутри великая элита этрусских и римских семей молилась вместе в контексте мира, - сказал Якопо Таболли, координатор раскопок из университета для иностранцев в Сиене. - Это исключительная возможность переосмыслить отношения между этрусками и римлянами".

В конце октября в Турции археологи откопали целый район византийских ресторанов и магазинов, находившийся на месте древнего города Эфес. Возраст найденных артефактов оценивают в 1400 лет.

Неделей ранее в Ираке обнаружили уникальные каменные рельефы, которым около 2,7 тыс. лет.

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