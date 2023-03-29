Об этом сообщает Bloomberg .

"Мы гордимся тем, что являемся первой нацией в мире, которая остановит этот декаданс", - сказала Августа Монтарули, депутат от партии "Братья Италии" премьер-министра Джорджи Мэлони.

По мнению авторов законопроекта, соответствующее решение поможет сохранить итальянские культурные традиции, в то время как популяризация так называемого "мяса из пробирки" может быть опасной тенденцией.

"Мы хотим защитить здоровье граждан и сохранить наследие нашей нации и нашу агропродовольственную культуру, основанную на средиземноморской диете", - заявил министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи.

В Европейском Институте хорошей еды считают, что подобное решение поставит Италию в противовес всей Европе в случае одобрения законопроекта обеими ветвями парламента.

"Это событие ставит Италию в противоречие с остальной Европой, где другие правительства стремятся раскрыть преимущества культивируемого мяса", - отметили в организации.

Справка

Искусственное, или "клеточное", мясо создается путем отделения клеток живых животных и обеспечения их питательными веществами, чтобы вырастить цельный продукт в биореакторах. На сегодняшний день только Сингапур разрешил продажу курятины "из пробирки", а лишь две компании преодолели первое нормативное препятствие в США.