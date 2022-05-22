В Италии находятся около 120 тыс. беженцев из Украины

Об этом пишет TOPnews.media.

Итальянское правительство объявило, что некоторые из них будут размещены в более чем 600 объектах недвижимости, изъятых у организованных преступных группировок. В списке есть виллы, особняки, апартаменты и отели.

Только в 2021 году власти конфисковали активы итальянских криминальных авторитетов на сумму 1,9 миллиарда евро.

Арестованными активами управляет организация, известная как Национальное агентство по управлению активами, конфискованными от организованной преступности. Компания включает более 40 000 объектов недвижимости. Издание сообщает, что около трети конфискованных активов находится на Сицилии – давней точке расположения мафии. В Национальном агентстве сообщили, что после того, как их признают пригодными для проживания, арестованное имущество будет предоставлено для пользования украинцам.

Большинство беженцев, въезжающих в Италию из Украины, сосредоточены в четырех итальянских регионах: Ломбардии, Лацио, Кампании и Эмилии-Романьи, причем большинство прибыли в соответствующие столицы: Милан, Рим, Неаполь и Болонью. Власти надеются, что эта схема ослабит давление на местные жилые фонды в результате войны.

В Италии украинских беженцев разместили в помещениях, изъятых у мафии.

Украинцы в Италии получают право на бесплатную медицину и обучение после регистрации в коммунах.

Правительство Италии увеличило финансовую помощь для вынужденно перемещенных людей из Украины до более 800 млн евро и поддержит бюджет Украины на сумму до 200 млн евро.

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