Об этом сообщает ANSA.

Это первый подобный случай в стране. Заместитель прокурора Генуэзского окружного управления по борьбе с мафией и терроризмом Марко Зокко обвиняет 19-летнего Кевина Чиаппалоне в том, что он наемник и вступил в "Украинскую Интернациональную бригаду" (вероятно, речь идет об Интернациональном легионе).



Теперь итальянцу, поклоннику ультраправого движения CasaPound, грозит лишение свободы от двух до семи лет.



Отдел общих расследований и специальных операций Италии начал расследование после заявлений молодого человека еженедельника "Панорама", в которых он говорил, что хочет уехать защищать Украину после того, как услышал слова Путина о "денацификации страны".



Как стало известно, Чиаппалоне, без опыта службы в армии или пользования оружием, уехал в мае и, вероятно, попал в страну через польскую границу. Следователи опросили несколько человек из CasaPound и выяснили, что парень все организовал самостоятельно через Интернет. В Польшу он прибыл на самолете, а оттуда автобусом доехал до Украины.

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