В Италии начали прививаться третьей дозой вакцины против коронавируса

Об этом сообщает ANSA .

Италия начала предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 уязвимым группам населения.

К такой группе относят людей с ослабленной иммунной системой и тех, кому делали трансплантацию.

Итальянское агентство лекарств AIFA рекомендовало использовать для третьей прививки вакцины компаний Pfizer и Moderna.

Ожидается, что около трех миллионов человек получат третью дозу вакцины.

Напомним, журналистка Марианна Сороневич, проживающая в Риме, рассказала, что в Италии вакцинировано около 65% взрослого населения. Она заявила, что "зеленый" COVID-паспорт в Италии является обязательным почти во всех аспектах жизни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb