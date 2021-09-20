В Италии начали прививаться третьей дозой вакцины против коронавируса
В Италии с 20 сентября начали вводить третью дозу вакцины против коронавируса лицам из группы наибольшего риска
Об этом сообщает ANSA .
Италия начала предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 уязвимым группам населения.
К такой группе относят людей с ослабленной иммунной системой и тех, кому делали трансплантацию.
Итальянское агентство лекарств AIFA рекомендовало использовать для третьей прививки вакцины компаний Pfizer и Moderna.
Ожидается, что около трех миллионов человек получат третью дозу вакцины.
- Напомним, журналистка Марианна Сороневич, проживающая в Риме, рассказала, что в Италии вакцинировано около 65% взрослого населения. Она заявила, что "зеленый" COVID-паспорт в Италии является обязательным почти во всех аспектах жизни.
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