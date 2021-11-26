В Италии на стадион не впустили фаната "Зари", у которого был баннер с надписью "Луганск – это Украина"

Об этом сообщает Twitter Zorya Londonsk со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса.



Вчера, 25 ноября, луганская "Заря" разгромно проиграла "Роме" в Италии (0:4). Однако не все фанаты, у которых были билеты на этот матч, сумели увидеть встречу на стадионе.



Стюарды, отвечавшие за порядок на "Стадио Олимпико", не позволили фанату "Зари" пронести с собой на трибуны баннер с надписью "Луганск – это Украина". Болельщику запретили взять на стадион баннер, потому что назвали его политическим.



По информации источника, другим украинским болельщикам удалось занести на стадион схожий баннер в другой части арены.

25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно уступила итальянским "Роме".

В 5-м туре группового раунда Лиги Европы английский "Вест Хэм" победил венский "Рапид".