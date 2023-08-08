В Италии мужчину раздавили тысячи килограммов сыра

Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел в Романо-ди-Ломбардии на севере Италии. В понедельник, 7 августа, спасатели обнаружили мертвого мужчину под завалами тысяч килограммов сыра.

По версии следователей, владелец сыроварни зашел в помещение, чтобы запустить механизм, который автоматически переворачивает и очищает головки сыра для его созревания. Один из металлических стеллажей с сыром на складе обрушился на другой, вызвав "эффект домино". В результате чего владелец сыроварни оказался под завалами тысяч килограммов сыра.

По словам пожарного Антонио Дуси, спасателям пришлось вручную разгребать завалы в течение 12 часов. На складе в целом размещается 25 тыс. сырных колес.

Покойный бизнесмен основал сыроварню Grano Palano в 2006 году. Она производила сыр из молока собственных животных и продавали через собственную сеть. Всего в год предприятие производило более 15 тыс. головок сыра.

У мужчины остались двое детей, жена и внуки. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.