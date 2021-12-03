В Италии мужчина пытался получить COVID-прививку в силиконовую руку
В городке Бьелла в регионе Пьемонт мужчина пытался избежать прививки от коронавируса и получить дозу вакцины в силиконовую руку
Об этом сообщает The Guardian.
50-летний мужчина пришел к пункту вакцинации с фальшивой рукой, но медработник сразу определила, что кожа ложная.
Отмечается, что он был настроен против прививок, но хотел получить сертификат о вакцинации от коронавируса, поэтому прибег к такому обману.
"Я чувствовала себя оскорбленной как профессионал. Цвет кожи вызвал у меня подозрение, поэтому я попросила мужчину открыть остальную часть его левой руки", - сказала медработник местному изданию.
Это произошло через неделю после того, как Италия объявила об ограничениях, которые вступают в силу с 6 декабря и запрещают невакцинированным людям участвовать в ряде социальных, культурных и спортивных мероприятий.
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