В Италии мужчина пытался получить COVID-прививку в силиконовую руку

Об этом сообщает The Guardian.



50-летний мужчина пришел к пункту вакцинации с фальшивой рукой, но медработник сразу определила, что кожа ложная.



Отмечается, что он был настроен против прививок, но хотел получить сертификат о вакцинации от коронавируса, поэтому прибег к такому обману.



"Я чувствовала себя оскорбленной как профессионал. Цвет кожи вызвал у меня подозрение, поэтому я попросила мужчину открыть остальную часть его левой руки", - сказала медработник местному изданию.



Это произошло через неделю после того, как Италия объявила об ограничениях, которые вступают в силу с 6 декабря и запрещают невакцинированным людям участвовать в ряде социальных, культурных и спортивных мероприятий.



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