В Италии конфисковали бронированный Mercedes подсанкционного российского миллиардера стоимостью свыше 600 тыс. евро
Черный Maybach S650 Guard VR10, принадлежащий Алишеру Усманову, был изъят в рамках выполнения санкций ЕС
Об этом сегодня, 29 марта, заявила налоговая полиция Италии, сообщает The Times.
В полиции подтвердили, что одним из арестованных недавно активов российских богачей был пятитонный Maybach, приобретенный на Сардинии в 2018 году за более чем 600 000 евро.
Стражи порядка отмечают, что бронированный Mercedes S650 Guard VR10 выдерживает обстрел из пулемета и попадание гранаты.
Усманов, горный магнат узбекского происхождения, которого когда-то называли самым богатым человеком в Великобритании, уже потерял виллу на 17 миллионов евро (14 миллионов фунтов стерлингов) в Сардинии и шесть компаний с активами на сумму 66 миллионов евро.
Он попал в список тех, на кого были распространены санкции ЕС из-за причастности к преступному режиму Путина.
- Напомним, ЕС готовит следующий пакет санкций, в который войдут, в частности, и ограничения в отношении членов семей сотрудничающих с режимом Путина.
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