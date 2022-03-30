В Италии конфисковали бронированный Mercedes подсанкционного российского миллиардера стоимостью свыше 600 тыс. евро

Об этом сегодня, 29 марта, заявила налоговая полиция Италии, сообщает The Times.

В полиции подтвердили, что одним из арестованных недавно активов российских богачей был пятитонный Maybach, приобретенный на Сардинии в 2018 году за более чем 600 000 евро.

Стражи порядка отмечают, что бронированный Mercedes S650 Guard VR10 выдерживает обстрел из пулемета и попадание гранаты.

Усманов, горный магнат узбекского происхождения, которого когда-то называли самым богатым человеком в Великобритании, уже потерял виллу на 17 миллионов евро (14 миллионов фунтов стерлингов) в Сардинии и шесть компаний с активами на сумму 66 миллионов евро.

Он попал в список тех, на кого были распространены санкции ЕС из-за причастности к преступному режиму Путина.

Напомним, ЕС готовит следующий пакет санкций, в который войдут, в частности, и ограничения в отношении членов семей сотрудничающих с режимом Путина.

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