В Италии хотят построить подвесной мост на Сицилию
Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони одобрило постановление, разрешающее строительство моста между материковой частью страны и Сицилией
Об этом информирует ANSA .
"Через 50 лет это правительство одобрило строительство моста, соединяющего Сицилию с остальной Италией и Европой", - сказал вице-премьер-министр и министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини.
Он заявил, что это "исторический день для всей Италии". По словам Сальвини, мост на многие годы обеспечит рабочими местами десятки тысяч человек.
Премьер добавил, что проект будет абсолютно безопасным. Его структуру сертифицируют лучшие инженеры из лучших итальянских и международных университетов.
Правительство Мелони заявило , что пока проект был одобрен лишь условно. В настоящее время продолжается доработка технических деталей. Однако согласно плану строить мост должны начать в 2024 году. Он должен соединять Сицилию и материковую Италию через Мессинский пролив. Длина его конструкции составит 3,2 км.
Отмечают, что проект строительства моста через Мессинский пролив появился еще в 2012 году и рассматривался несколькими прошлыми итальянскими правительствами. Тогда его не одобрили по ряду причин, в частности из-за цены во многие миллионы евро.
Также проект строительства моста подвергся критике со стороны экологов и ряда аналитиков. Они выразили обеспокоенность по поводу его безопасности, поскольку строительные площадки с обеих сторон моста расположены в зонах сейсмической активности, то есть в зоне землетрясений. Также они выразили опасения относительно потенциального участия в проекте мафии.
- 16 марта стало известно , что итальянская разведка на прошлой неделе сообщила правительству страны о том, что Кремль якобы планирует покушение на министра обороны Гвидо Крозетто, за которого было назначено вознаграждение в размере $15 млн.
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