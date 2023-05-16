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В Италии изъяли около 3 тонн кокаина, который везли в Армению

16 мая, 2023 вторник
20:27
Криминал

В Италии обнаружили и конфисковали рекордную партию кокаина весом 2734 кг, которую переправляли из Эквадора в Армению через Грузию

Об этом сообщает Il Messaggero со ссылкой на Управление по борьбе с мафией округа Реджо-ди-Калабрия, пишет Интерфакс.

Кокаин был изъят в порту Джойя-Тауро. Сотрудники таможни обнаружили наркотик в двух контейнерах, которые везли из Гуаякиля (Эквадор) в Армению через порт Батуми в Грузии. Вещество лежало в охлажденных контейнерах длиной более 12 м среди 78 тонн бананов.

"Кокаин был обнаружен… с помощью сложных сканеров вместе с собакой Джоэлом. Изъятое наркотическое вещество, которое оказалось чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии, принесло бы наркоторговцам доход в размере более 800 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Для транспортировки и последующего уничтожения наркотиков было привлечено более 30 сотрудников фингвардии, отмечает ведомство.

Всего в порту Джойя-Тауро с января 2021 года было перехвачено и изъято около 37 тонн кокаина.

  • Напомним, 18 апреля итальянская полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина.
Грузия
Италия
Армения
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