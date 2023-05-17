В Италии из-за мощных дождей затопило более 20 городов, есть погибшие
В регионе Эмилия-Романья на севере Италии затопило по меньшей мере 24 города и автомагистрали после продолжающихся дождей вторых суток. Известно о восьми погибших
Об этом сообщает La Repubblica.
Отмечено, что жители разных населенных пунктов были вынуждены вылезать на крыши домов в ожидании спасателей. В области закрыты учебные заведения, приостановлено движение поездов.
Департамент гражданской защиты объявил самый высокий (красный) уровень погодной опасности. Правительство Италии ввело в регионе Эмилия-Романья режим чрезвычайной ситуации.
Министр гражданской защиты Нелло Музумечи заявил, что все реки в регионе вышли из берегов. Известно о восьми погибших.
"В среднем выпало около 200 мм за 36 часов, а в некоторых районах – 500 мм. Если мы примем во внимание, что за год на этой территории выпадает 1000 мм осадков, вы осознаете мощность стихии", – сказал он.
Музумечи добавил, что 50 тысяч человек остались без электричества.
- В Малайзии из-за наводнения не менее четырех человек погибли , а более 40 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться.
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