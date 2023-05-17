Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечено, что жители разных населенных пунктов были вынуждены вылезать на крыши домов в ожидании спасателей. В области закрыты учебные заведения, приостановлено движение поездов.

Департамент гражданской защиты объявил самый высокий (красный) уровень погодной опасности. Правительство Италии ввело в регионе Эмилия-Романья режим чрезвычайной ситуации.

Министр гражданской защиты Нелло Музумечи заявил, что все реки в регионе вышли из берегов. Известно о восьми погибших.

"В среднем выпало около 200 мм за 36 часов, а в некоторых районах – 500 мм. Если мы примем во внимание, что за год на этой территории выпадает 1000 мм осадков, вы осознаете мощность стихии", – сказал он.

Музумечи добавил, что 50 тысяч человек остались без электричества.