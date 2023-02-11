В Италии и Бельгии задержаны два депутата Европарламента по подозрению в коррупции

Об этом информирует DW.

Отмечают, что вечером 10 февраля в Италии был задержан евродепутат Андреа Коццолино на основании европейского ордера на арест. В тот же день другого депутата Европарламента Марка Тарабеллу арестовали и допросили в прокуратуре в Брюсселе, Бельгия.

Оба политика обвиняются в получении выгоды от "третьих стран" в обмен на решения в Европейском парламенте. DW отмечает, что речь идет о Катаре и Марокко.

Тарабелла подозревается в том, что он в течение двух лет "поддерживал определенные позиции в Европейском парламенте в пользу третьей страны в обмен на денежные выплаты". Общая сумма выплат составляет от 120 до 140 тысяч евро.

Коццолино в свою очередь подозревают в причастности к "актам коррупции, возникшим вследствие вмешательства одного или нескольких иностранных государств с целью повлиять на дебаты и решения, принимаемые в Европейском парламенте". За это депутату также обещали денежное вознаграждение.

Отмечают, что обоих депутатов еще в начале февраля лишили депутатской неприкосновенности. Это произошло на фоне расследования коррупционных действий. Также обоих депутатов исключили из группы социал-демократов в Европарламенте.