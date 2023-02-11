В Италии и Бельгии задержаны два депутата Европарламента по подозрению в коррупции
Двое депутатов Европейского парламента подозреваются в получении взяток от Катара и Марокко в обмен на поддержку решений этих стран в ЕП
Об этом информирует DW.
Отмечают, что вечером 10 февраля в Италии был задержан евродепутат Андреа Коццолино на основании европейского ордера на арест. В тот же день другого депутата Европарламента Марка Тарабеллу арестовали и допросили в прокуратуре в Брюсселе, Бельгия.
Оба политика обвиняются в получении выгоды от "третьих стран" в обмен на решения в Европейском парламенте. DW отмечает, что речь идет о Катаре и Марокко.
Тарабелла подозревается в том, что он в течение двух лет "поддерживал определенные позиции в Европейском парламенте в пользу третьей страны в обмен на денежные выплаты". Общая сумма выплат составляет от 120 до 140 тысяч евро.
Коццолино в свою очередь подозревают в причастности к "актам коррупции, возникшим вследствие вмешательства одного или нескольких иностранных государств с целью повлиять на дебаты и решения, принимаемые в Европейском парламенте". За это депутату также обещали денежное вознаграждение.
Отмечают, что обоих депутатов еще в начале февраля лишили депутатской неприкосновенности. Это произошло на фоне расследования коррупционных действий. Также обоих депутатов исключили из группы социал-демократов в Европарламенте.
- Вице-президент Европарламента Еву Кайли задержали в Бельгии в связи с коррупционным расследованием в отношении Катара, после чего ее исключили из собственной политической партии в Греции и приостановили членство в политгруппе Европарламента. 11 декабря Кайли арестовали.
- Впоследствии Европарламент проголосовал за лишение Евы Кайли статуса вице-президента.
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