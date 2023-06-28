В Италии футболистам запретили играть под 88-м номером
В следующем сезоне чемпионата Италии по футболу игроки не смогут выходить на поле в футболках с номером 88
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Итальянское правительство приняло решение запретить футболистам играть под 88-м номером. Они пошли на такой шаг в рамках программы по борьбе с антисемитизмом.
В прошлом сезоне Серии А сразу 4 футболиста играли под этим номером: Марио Пашалич, Тома Башич, Томас Ринкон и Матеуш Прашелик.
В 2000 году культовый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон попал в скандал. Тогда он играл за "Парму" и выбрал себе 88 номер, однако под давлением общественности сменил номер на 77.
Что значит число 88
Число 88 является закодированным приветствием Heil Hitler! Так как буква H стоит в латинском алфавите восьмой, а также означает 88 заповедей белого человека, написанных Дэвидом Лейном.
-
4 мая футбольный клуб "Наполи" досрочно гарантировал себе чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное