В Италии футболистам запретили играть под 88-м номером

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянское правительство приняло решение запретить футболистам играть под 88-м номером. Они пошли на такой шаг в рамках программы по борьбе с антисемитизмом.

В прошлом сезоне Серии А сразу 4 футболиста играли под этим номером: Марио Пашалич, Тома Башич, Томас Ринкон и Матеуш Прашелик.

В 2000 году культовый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон попал в скандал. Тогда он играл за "Парму" и выбрал себе 88 номер, однако под давлением общественности сменил номер на 77.

Что значит число 88

Число 88 является закодированным приветствием Heil Hitler! Так как буква H стоит в латинском алфавите восьмой, а также означает 88 заповедей белого человека, написанных Дэвидом Лейном.