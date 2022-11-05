Об этом сообщает Reuters .

Отмечают, что картину облили супом четыре активистки из группы Ultima Generazione. Это была акция в знак протеста против глобального потепления и ископаемого топлива. После нее они приклеились к стене.

"Эти вопросы должны быть на первых страницах каналов новостей и политических программ ежеминутно, но они рассматриваются лишь с помощью "скандальных" действий, подобных тому, что было сегодня утром", - говорится в заявлении Ultima Generazione.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано осудил нападение на картину.

"Культуру, которая является ключевой частью нашей идентичности, следует отстаивать и защищать, а не использовать в качестве мегафона для других форм протеста", - заявил он.

14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Копица сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.