В Италии экоактивисты облили картину Ван Гога гороховым супом
Четыре итальянских экопротеставщица в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель"
Об этом сообщает Reuters .
Отмечают, что картину облили супом четыре активистки из группы Ultima Generazione. Это была акция в знак протеста против глобального потепления и ископаемого топлива. После нее они приклеились к стене.
"Эти вопросы должны быть на первых страницах каналов новостей и политических программ ежеминутно, но они рассматриваются лишь с помощью "скандальных" действий, подобных тому, что было сегодня утром", - говорится в заявлении Ultima Generazione.
Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано осудил нападение на картину.
"Культуру, которая является ключевой частью нашей идентичности, следует отстаивать и защищать, а не использовать в качестве мегафона для других форм протеста", - заявил он.
- 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
- 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Копица сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.
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