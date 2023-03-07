В Италии два военных самолета столкнулись в воздухе, пилоты погибли
Во вторник, 7 марта, вблизи Рима во время учения разбились два самолета военно-воздушных сил Италии, пилоты погибли
Об этом информируют военно-воздушные силы Италии.
"Авиакатастрофа: сегодня вблизи Гуидонии во время выполнения учебной миссии разбились самолеты. По неизвестным причинам они столкнулись и упали", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что в результате столкновения двое пилотов погибли.
Также в итальянской газете la Repubblica добавили, что оба самолета Piaggio разбились.
Один упал на соседний газон в аэропорту, а другой врезался в стоящую в городе Кольфиорито машину.
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