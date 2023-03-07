В Италии два военных самолета столкнулись в воздухе, пилоты погибли

Об этом информируют военно-воздушные силы Италии.

"Авиакатастрофа: сегодня вблизи Гуидонии во время выполнения учебной миссии разбились самолеты. По неизвестным причинам они столкнулись и упали", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в результате столкновения двое пилотов погибли.

Также в итальянской газете la Repubblica добавили, что оба самолета Piaggio разбились.

Один упал на соседний газон в аэропорту, а другой врезался в стоящую в городе Кольфиорито машину.