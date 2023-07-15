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Обновлено

В Италии бастуют аэропорты: 250 тысяч пассажиров вынуждены ждать

15 июля, 2023 суббота
19:36
Мир

Сегодня, в субботу, 15 июля, с 10 до 18 часов (это с 11:00 до 19:00 по Киеву) проходит забастовка наземного персонала аэропортов, к которой также присоединились пилоты и бортпроводники некоторых авиакомпаний

Подробности рассказывает La Repubblica.

"Это люди, которые отвечают за происходящие до и после рейса операции: регистрация, прием и сортировка багажа, посадка", - отмечает издание.

Забастовщики требуют лучших условий труда. В частности, настаивают на заключении нового коллективного договора, поскольку строк действия предыдущего истек шесть лет назад.

При этом их сегодняшние действия, как оценивает La Repubblica, помешали совершению около 1000 рейсов, как внутренних, так и международных, что коснулось 250-270 тысяч пассажиров, поскольку авиакомпании вынуждены были перенести или отменить свои рейсы с последующей компенсацией своим клиентам.

По данным информагентства ANSA, к наземным службам присоединились бортовые работники авиакомпаний Vueling и Malta Air, частично выполняющие рейсы Ryanair.

Итальянское правительство отнеслось к забастовке резко отрицательно.

"Я обращаюсь к здравому смыслу. Пусть некоторые профсоюзы не думают нанести вред Италии и миллионам работников (смежных отраслей, – ред.). Или мы вернемся к здравому смыслу, или я сделаю то, что я уже сделал, чтобы остановить хаос на вокзалах", – заявил вице-премьер Маттео Сальвини.

В четверг, 13 июля, во время забастовки на железнодорожных вокзалах Сальвини в административном порядке ограничил возможности бастующих.

"Никто не хочет отменять право на забастовку. Но без ущерба для миллионов других работников и туристов", – добавил Сальвини.

Ryanair в бельгийском Шарлеруа сегодня и завтра тоже не работает

Ирланский лоукостер Ryanair в субботу и воскресенье, 15 и 16 июля 2023 года, полностью не совершает вылеты и прилеты в бельгийском авиационном хабе "Брюссель - Шарлеруа" (Бельгия). О своем намерении стачком работников компании сообщал заблаговременно, что позволило избежать недоразумений с пассажирами.

"Пилоты, объявившие о своем движении несколько дней назад, требуют восстановления своих зарплат после сокращений, принятых во время пандемии Covid-19 для того, чтобы помочь компании. Они также указывают на проблемы со временем отдыха", - объясняет позицию забастовщиков бельгийский портал SudInfo.

В последние дни состоялось несколько встреч между представителями пилотов и компании. Но они окончились провалом. Это побудило более 80% пилотов Ryanair, базирующихся в Шарлеруа, объявить забастовку.

Количество рейсов вылета и прибытия, отмененных в эти выходные в аэропорту Шарлеруа, составляет 120: 62 в субботу и 58 в воскресенье, добавляет 7sur7.be.

Экономика
Италия
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