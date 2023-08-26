В Италии автобус с украинцами попал в ДТП: 15 пострадавших
Вечером пятницы, 25 августа, на севере Италии автобус с украинцами столкнулся с фурой. В результате аварии травмированы по меньшей мере 15 человек, из которых семеро – дети
Об этом пишет ANSA.
Авария произошла вечером около 20:00 на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста, в районе города Латизана.
Отмечается, что автобус с около 30 украинскими туристами врезался в бок фуры из-за внезапного заноса. Это могло произойти из-за того, что внимание водителя отвлекли или из-за технических проблем.
Большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около десятка помогали вызволять спасатели. Пока известно о 15 пострадавших, из которых семеро – дети. Одну женщину и двух несовершеннолетних в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетами в больницы.
- Во вторник, 22 августа, в центральной части Мексики столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии погибли по меньшей мере 16 человек, еще 36 получили ранения.
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