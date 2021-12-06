В Италии арестован президент известного футбольного клуба
Финансовая гвардия Италии арестовала президента "Сампдории" Массимо Ферреру
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Президент итальянской "Сампдории" Массимо Ферреро подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с футбольным клубом и спортивной деятельностью. В начале 2010-х годов он проводил махинации на миллионы евро и незаконно разорил четыре компании.
Финансовая гвардия Италии взяла под стражу Ферреру, а также еще 5 человек, связанных с указанными преступлениями, они помещены под домашний арест.
Массимо Ферреро, купивший "Сампдорию" в 2014 году, покинул пост президента клуба. В ближайшее время команду продадут или новым владельцем станет кто-то из совета директоров.
- В августе 2019 года президент итальянской "Сампдории" Массимо Ферреро лично летал в Германию, чтобы оформить трансфер Евгения Коноплянки.
- 17 августа 2021 года Ферреро рассказал, что финансовые запросы "Динамо" должны уменьшиться, чтобы он смог позволить себе купить Супрягу.
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