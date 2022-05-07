В Италии арестовали яхту Scheherazade, связываемую с Путиным
Финансовая гвардия Италии в порту в Марина-ди-Каррара арестовала яхту Scheherazade, стоимостью $700 млн
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В результате расследования Комитета финансовой безопасности Италии (FSC) "выявлено наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца лодки Scheherazade с ведущими представителями российского правительства и других попавших под санкции субъектов".
Исходя из этого, Комитет финансовой безопасности предложил Совету Европейского Союза включить фактического владельца лодки в вышеупомянутый список. По предложению FSC, министр экономики и финансов Даниэле Франко принял указ об аресте лодки Scheherazade до принятия других ограничительных мер.
Отметим, что 139-метровая яхта была пришвартована в порту Марина-ди-Каррара в северной Италии. Ее стоимость оценивается в 700 миллионов долларов. Владелец лодки официально неизвестен – в документах указан оффшор с Маршалловых островов.
- Ранее команда Навального связывала Scheherazade с Владимиром Путиным.
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