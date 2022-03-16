Об этом пишет la Repubblica, – информирует Eспресо.TV.



Издание отмечает, что бизнесмен фигурирует в списке наиболее связанных с Путиным людей. Его состояние достигает 4,3 миллиарда долларов.



В частности, арестованный комплекс недвижимости Maureena стоит около 4 миллионов, и его ждет такая же санкционная процедура, как и мегаяхты Мордашова и Усманова.



Maureena расположен в провинции Сассари. Спецподразделение валютной полиции Финансовой гвардии прибыло туда с ордером на арест утром 16 марта.



Справка. Петр Авен – один из владельцев финансового консорциума Альфа-Групп. Ему принадлежит 12,40% Альфа-Банка в Украине. Олигарх попал под санкции ЕС 28 февраля из-за связей с администрацией российского президента Владимира Путина. 15 марта его внесли в список санкций Великобритании.

По данным Евросоюза, именно Авен оказывал помощь Кремлю в попытках снять санкции Запада, которые были введены из-за российской агрессии в Украине. В 2018 году Авен вместе с Михаилом Фридманом летали в Вашингтон, чтобы передать послание правительства России по поводу американских санкций и ответа РФ.

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