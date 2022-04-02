В Италии арестовали российскую яхту стоимостью более 3 млн евро

Об этом сообщает iL Messaggero.

Решение об аресте судна приняла прокуратура города Империя после судебного расследования, начатого в марте 2022 года. Береговая охрана получила информацию о яхте от таможенных органов "третьей страны" через временный кризисный центр по связанному с вторжением России в Украину, созданный при Центральном управлении таможенной службы.

"В марте 30-метровая яхта находилась в порту города, за ней внимательно наблюдали", – добавили в сообщении.

Испанские власти 15 марта задержали яхту под названием Lady Anastasia, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву.

Также Испания временно арестовала 85-метровую яхту бывшего офицера КГБ и главы "Ростеха" Сергея Чемезова.