В Италии арестовали российскую яхту стоимостью более 3 млн евро
В Италии арестовали российскую яхту New Vogue стоимостью свыше 3 млн евро
Об этом сообщает iL Messaggero.
Решение об аресте судна приняла прокуратура города Империя после судебного расследования, начатого в марте 2022 года. Береговая охрана получила информацию о яхте от таможенных органов "третьей страны" через временный кризисный центр по связанному с вторжением России в Украину, созданный при Центральном управлении таможенной службы.
"В марте 30-метровая яхта находилась в порту города, за ней внимательно наблюдали", – добавили в сообщении.
- Испанские власти 15 марта задержали яхту под названием Lady Anastasia, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву.
- Также Испания временно арестовала 85-метровую яхту бывшего офицера КГБ и главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
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