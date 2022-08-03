Об этом сообщает La Repubblica.

63-летний Ланфранко Чирилло не задекларировал в период с 2013 по 2019 год доход в десятки миллионов евро. Правоохранители изъяли активы на общую сумму 140 миллионов фунтов стерлингов, включая вертолет, роскошные дома и крупніе суммы наличных денег.

"Расследование отдела экономико-финансовой полиции Брешии первоначально взялось за вертолет архитектора, зарегистрированный в России, в отношении которого не были выполнены таможенные обязательства, что означало вероятный случай фиктивного проживания за границей".

Ланфранко Чирилло находится под следствием из-за того, что он не задекларировал доходы в десятки миллионов евро с 2013 по 2019 годы, "сохраняя в Италии центр своих семейных, эмоциональных и экономически родовых интересов". Следственные действия "сосредотачивались на выявлении значительных проявлений состояния, которые были абсолютно несоответствующими задекларированному налогооблагаемому доходу, по которым не были предоставлены соответствующие обоснования для подтверждения их законности налогообложения", - сообщает издание.

la Repubblica уточняет, что Чирилло, архитектор из Брешии, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией Навального, построил "путинскую виллу фараонов" на Черном море, обставленную самой эксклюзивной мебелью итальянских компаний. Возводя этот дворец, архитектор последовал примеру виллы Чертози итальянского политика Берлускони.

В Москве Чирилло открыл, а затем закрыл архитектурную мастерскую "Мастерская". Год назад он сказал Repubblica, что у него есть "кроме важной резиденции в Брешии – волшебной виллы 15 века, отремонтированной с модернистскими акцентами – у меня есть резиденция в Дубае, пять вилл на побережье Коста-Смеральда, прекрасный дом в Москве и другие в Мадонна-ди-Кампильо, Нью-Йорк". При этом он отрицал любое вознаграждение из рук Путина за виллу на берегу Черного моря.

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