В Италии арестовали 18 членов мафиозного клана
В Италии арестовали 18 членов влиятельного мафиозного клана Ресуттана, подозреваемых в торговле наркотиками и незаконном хранении оружия
Об этом информирует ANSA .
Все подозреваемые находятся под следствием. Их обвиняют в связях с мафией, вымогательстве, торговле наркотиками, незаконном хранении оружия и нарушении долга особого надзора.
Шестнадцати из подозреваемых уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Двое посадили под домашний арест.
Отмечают, что таким образом следствию удалось ликвидировать один из богатейших мафиозных кланов в региональной столице Сицилии.
"Они держат город в своих руках", - сказал один из арестованных, имея в виду высшее руководство клана.
- В итальянском регионе Калабрия 27 июня полиция задержала 43 человека, связанных с мафиозной группировкой "Ндрангета".
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