В Италии арестовали 18 членов мафиозного клана

Об этом информирует ANSA .

Все подозреваемые находятся под следствием. Их обвиняют в связях с мафией, вымогательстве, торговле наркотиками, незаконном хранении оружия и нарушении долга особого надзора.

Шестнадцати из подозреваемых уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Двое посадили под домашний арест.

Отмечают, что таким образом следствию удалось ликвидировать один из богатейших мафиозных кланов в региональной столице Сицилии.

"Они держат город в своих руках", - сказал один из арестованных, имея в виду высшее руководство клана.