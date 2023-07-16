Об этом пишет ANSA.

Сообщается, что ученика, сопровождаемого учителем, поймали "на горячем", когда тот что-то вырезал в стене на первом этаже памятника.

Издание отмечает, что это уже третий подобный случай в Риме всего за несколько последних недель.

Ранее в сети распространялось видео, на котором 17-летняя туристка из Швейцарии выцарапывала свои инициалы на камне античной арены.

Также в прошлом месяце молодой турист вырезал ключами свое имя и имя своей девушки на одной из стен амфитеатра Флавиев.

Итальянские чиновники предостерегают, что туристам грозит штраф в размере 15 000 евро и заключение сроком до пяти лет за вандализм исторических памятников.