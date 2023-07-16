В Италии 17-летний немецкий студент поцарапал стены Колизея
В столице Италии в Риме 17-летний студент из Германии выцарапал что-то на стене Колизея. Его задержала полиция. Это уже третий случай за последние несколько недель, когда вандалы повреждают памятник древнеримской архитектуры
Об этом пишет ANSA.
Сообщается, что ученика, сопровождаемого учителем, поймали "на горячем", когда тот что-то вырезал в стене на первом этаже памятника.
Издание отмечает, что это уже третий подобный случай в Риме всего за несколько последних недель.
Ранее в сети распространялось видео, на котором 17-летняя туристка из Швейцарии выцарапывала свои инициалы на камне античной арены.
Также в прошлом месяце молодой турист вырезал ключами свое имя и имя своей девушки на одной из стен амфитеатра Флавиев.
Итальянские чиновники предостерегают, что туристам грозит штраф в размере 15 000 евро и заключение сроком до пяти лет за вандализм исторических памятников.
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